I Maneskin cantano Mammamia agli MTV Europe Music Awards 2021. VIDEO

Il gruppo ha conquistato il palco ungherese della Papp László Budapest Sportaréna con l’esibizione sulle note del singolo MAMMAMIA trionfando anche come Best Rock. La band ha scritto su Instagram: "Grazie infinite a tutti coloro che ci hanno supportato e votato"

MTV EMA, tutti i vincitori: i Måneskin trionfano come Best Rock

La band (FOTO) si è presentata ai nastri di partenza con ben tre prestigiose nomination trionfando come Best Rock, la prima volta per l’Italia in una categoria internazionale.