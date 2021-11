Cugini di Campagna vs Måneskin: copiato Nick Luciani agli MTV EMA

Thomas Raggi, il chitarrista dei Måneskin che poche ore fa si è esibito assieme al resto della mitica band sul palco della cerimonia degli MTV EMA a Budapest, sembra aver voluto citare volontariamente nel look i Cugini di Campagna.

Se così fosse, si tratterebbe di una risposta davvero geniale al j’accuse che il gruppo romano nato negli anni ’70 ha rivolto ai giovani concittadini.

All'inizio di novembre 2021, infatti, i CdC erano sulla bocca di tutti - nonché sulla bacheca social di chiunque - per un rimprovero fatto alla band di Damiano relativo allo scopiazzare i propri abiti di scena.

Si riferivano alle tute a stelle e strisce scelte dai Måneskin per aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Ebbene, in quelle ore si è levato un "polverone" mediatico, una querelle che ha impazzato su Twitter, Facebook e via dicendo, tra risate di chi comunque è convinto (tuttora) che i rocker più attempati siano buontemponi e che ci stiano scherzando su ma anche tra battute al vetriolo di coloro che invece credono che i CdC stiano facendo sul serio.



Ma a zittire i Cugini di Campagna - anzi: a farli stare “zitti e buoni” - sono ora gli stessi Måneskin, i quali hanno scelto la via più elegante e intelligente per mettere a tacere il tutto.



Thomas Raggi ha infatti indossato sul palco degli MTV EMA per l’esibizione di Mammamia una tuta a rombi bicolore con finish lucido e specchiante che “omaggia” Luciani. Anzi no: non omaggia ma piuttosto forse sussurra a Luciani & Co. di smetterla di accusarli di scopiazzare i loro abiti di scena. Come? Scegliendo non un look a caso bensì quello per cui gli ormai ribattezzati Country’s Cousins (per dargli un respiro internazionale) hanno sfoggiato mentre suonavano la cover di “Zitti e buoni” e non solo: si tratta del vestiario per cui hanno accusato Lady Gaga in persona di copiarli… Tasto F5, per dirla à la Boris: basiti.