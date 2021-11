Maneskin, "Beggin" è disco di platino negli Stati Uniti

Il successo della band romana sembra sempre più inarrestabile. Ora protagonisti di un viaggio a stelle e strisce, i Maneskin hanno aggiunto un’altra importante certificazione al loro parterre. “Beggin” è disco di platino negli Stati Uniti per oltre 1 milione di copie vendute Condividi

Metti insieme Frankie Valli e i suoi The Four Seasons, aggiungi una re-interpretazione del classico “Beggin” a opera dei Maneskin, cosa ottieni? Una meravigliosa certificazione disco di platino negli Stati Uniti. La band romana formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ha venduto oltre un milione di copie del singolo negli USA, numeri che gli sono valsi il tanto ambito riconoscimento discografico anche oltreoceano. Un risultato ancora più apprezzato, arrivato a ridosso del loro tour promozionale negli Stati Uniti e in concomitanza con l’apertura del concerto in Nevada dei Rolling Stones (domani, sabato 6 novembre) e dell’esibizione in diretta agli MTV EMA (il prossimo 14 novembre).

La cover “Beggin” è disco di platino approfondimento Måneskin, Mammamia è un viaggio punk nella libertà: intervista e testo È stata una delle cover più apprezzate dal pubblico e dalla critica durante e dopo la loro avventura ad “X Factor”, nell’edizione del 2017, poi prontamente inserita nell’EP d’esordio “Chosen” con cui i Maneskin si sono fatti conoscere nel panorama musicale italiano. A distanza di quattro anni e di una serie incredibile di successi – dalla vittoria a Sanremo, all’ESC 2021, passando per la tournée promozionale europea e statunitense – “Beggin” firma ora un grande riconoscimento per la rock band romana capitanata da Damiano David. La canzone, nota cover del singolo di Frankie Valli e The Four Seasons, ha raggiunto nelle scorse ore il tanto ambito disco di platino oltreoceano. Il che significa oltre un milione di copie vendute solamente negli Stati Uniti. Ma non finisce qui: “Beggin” è ormai da molte settimane stabile al 14esimo posto della Billboard Hot 100, la più importante classifica di musica americana, insieme all’album “Teatro d’ira – Vol. 1” che continua a raccogliere consensi mondiali su Spotify e nelle migliori radio. Se da un lato, il singolo sanremese “Zitti e buoni” ha superato i 900 milioni di stream, anche “I wanna be your slave” continua nel suo dominio della classifica Hot Hard Rock Songs della Billboard, dove per la diciottesima settimana di fila è l’indiscussa numero uno. L’ultimo singolo “Mammamia” si prepara a fare lo stesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

I Maneskin apprezzati dai colleghi internazionali approfondimento Maneskin, date dicembre di Roma e Milano posticipate al 2022 Non solo Iggy Pop, che con Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ha siglato un’energica cover di “I wanna be your slave”. La rock band nata a Roma è sempre più apprezzata anche dal pubblico, dalla critica e dai colleghi internazionali. Solo alcuni giorni fa la loro ospitata in uno dei più famosi late night show americani, “The tonight show by Jimmy Fallon”, dove si sono esibiti live sulle note dei loro più grandi successi, poi un’intervista esclusiva di Ed Sheeran dove il cantautore inglese si è espresso sull’importanza della band italiana nel panorama mondiale contemporaneo. Nei giorni scorsi anche Miley Cyrus, che in occasione di un’importante sfilata di moda a Los Angeles, si è fatta fotografare accanto alla sua band italiana preferita. Prova del nove che è però arrivata con la decisione di Mick Jagger e dei Rolling Stones di scegliere e portare i Maneskin come ospiti di apertura del loro concerto di Las Vegas in programma per domani, sabato 6 novembre.