I Måneskin in concerto a New York e Los Angeles e poi da Jimmy Fallon

I Måneskin portano per la prima volta la loro inesauribile carica live oltreoceano, annunciando due speciali show negli Stati Uniti . I concerti sono previsti per mercoledì 27 ottobre 2021 al Bowery Ballroom di New York (NY) e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). Il 26 ottobre 2021 saranno inoltre ospiti dell’iconico Tonight Show con Jimmy Fallon , che segnerà il loro debutto televisivo americano. Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno conquistato con MAMMAMIA , il singolo pubblicato l’8 ottobre e accompagnato da un videoclip , la posizione #24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band.

BILLBOARD US: Beggin’ dei Måneskin continua a regnare in cima all’Alternative Airplay Chart, consacrando la più veloce conquista della vetta per una nuova band negli ultimi venticinque anni

ROLLING STONE US: “Måneskin Wanna Be Your Next Rock Idols - Trasudante spavalderia glam-rock. I Måneskin sono pronti per conquistare il mondo con un sound che ha contribuito a creare un vero e proprio fandom globale. Vantano ben tre canzoni nelle principali posizioni della Global Chart di Spotify. "Beggin’" ha portato via il primo posto a Olivia Rodrigo. Il loro ultimo singolo, “I WANNA BE YOUR SLAVE” salirà sicuramente altrettanto in alto grazie a un nuovo video hot. Inoltre, non puoi nemmeno aprire TikTok senza ascoltare una di quelle canzoni. La loro crudezza accompagna un messaggio importante. Per i Måneskin, la libertà sessuale è legata ai loro testi e al loro stile



NEW YORK TIMES: Hanno vinto l'Eurovision. Riusciranno a conquistare il mondo? I Måneskin spopolano nelle classifiche e i suoi componenti puntano a essere una storia di successo a lungo termine. I Måneskin sono un potente concentrato di carisma ed energia sul palco, hanno abbattuto le barriere linguistiche e di genere e difendono l'auto-espressione. C'è qualcosa di molto rivoluzionario in loro





ASSOCIATED PRESS (ABC News, Washington Post & More): I rocker italiani Måneskin si divertono a confondere gli stereotipi di genere. Erano quattro adolescenti che suonavano per strada nelle piazze di Roma. In questi giorni, i membri della rock band si crogiolano in adorazione dopo aver trionfato all'Eurovision Song Contest e aver costantemente scalato le classifiche di Spotify. Con i loro look androgini, i video sfacciati e quella che il loro cantante chiama "rabbia catartica”, raccontano all'Associated Press che si stanno divertendo un mondo a offuscare gli stereotipi