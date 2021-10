Måneskin, Mammamia è un viaggio punk nella libertà: intervista e testo

Tour internazionale sold out, nuova musica in arrivo nel 2022 e intanto questo singolo dall'impatto punk che pone il focus sul messaggio e su come viene percepito. E non dimentichiamo che in passato hanno stampato delle magliette con riportate, sulla schiena, le frasi degli hater. Leader anche di ironia, i ragazzi. L'INTERVISTA

divertire e siamo felici del risultato. L’abbiamo scritta in un momento in cui stavamo

avrebbe funzionato. A volte ci vogliono mesi per scrivere una canzone ma in questo caso eravamo ispirati.

abbiamo avuto diversi giorni per andare in studio. Diversamente da altre volte,

Chi se li aspettava nudi sarà rimasto deluso perché nell'incontro per raccontare di Mammamia i Måneskin era stilosamente vestiti. Come sempre, per altro. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno scelto il SO36 di Berlino, locale considerato un punto di riferimento per chi fa e ama il punk rock, per presentare il nuovo singolo, che ho ascoltato in anteprima. Frastornato dalla sua energia, ancora una volta i Måneskin hanno dimostrato coraggio e potenza.

Damiano : Siamo italiani! Al di là degli scherzi non sappiamo la vera ragione di questo interesse. Forse è per la nostra autenticità. La gente si accorge che ci divertiamo quando facciamo i live. La gente vede la nostra amicizia e che siamo dei normali ragazzi di 20 anni e si sente vicina a noi, siamo ragazzi normali che hanno fatto qualcosa di grande. In qualche modo diamo speranza ai giovanissimi di poter fare quello che vogliono in futuro, qualcosa di grandioso.

di apparire smembrati, quando per esempio per interviste o featuring hanno chiesto

Pare che ora non vada di moda essere in una band perché nelle foto di

Thomas : Il nostro processo creativo cambia di volta in volta. Ci sono stati casi in cui

dal palco, che siamo dei bad guys. Tutti ci criticano per come ci vedono superficialmente ma in realtà quello che ci rende fighi è proprio il fatto che siamo italiani.

C'è dell'ironia nella canzone... Damiano : Molte persone ci giudicano per come ci vedono atteggiarci dentro e fuori

strani ma in realtà si vivono in maniera molto innocente. Da qui la differenza di

nostro tempo per fare le cose per bene finché non saremo soddisfatti, nel frattempo,

di far sentire la propria voce su temi così importanti; è stato un onore essere invitati, era seguito in tutto il mondo, in più suonare sotto la Torre Eiffel davanti a così tante persone, è stato straordinario. Eravate molto conosciuti in Italia e adesso lo siete anche in Europa e ora arrivano gli Stati Uniti...

programma in Italia. Victoria : Non ci credevamo, era assurdo. Oltre a suonare ovunque, la prossima

Tour in Europa che partirà questo inverno, oltre alle varie date che abbiamo in

Damiano : Non ce l‘aspettavamo, è pazzesco avere questa risposta dal pubblico, non vediamo l’ora di poter tornare a suonare dal vivo. Speriamo che si possa suonare sempre di più dappertutto, in condizioni normali così da goderci il Loud Kids

Damiano : Ogni tanto io e Thomas litighiamo per i pantaloni! Avete suonato live in vari festival europei la scorsa estate e ora avete annunciato le nuove date internazionali per altro andate subito sold out: ve lo aspettavate?

fare coming out con la propria famiglia, gli amici, a vestirsi come volevano per

voce alle persone più timide che non riescono a esprimere il disagio di non sentirsi

abbiamo scelto come vestirci, ma non tutti hanno questa fortuna. Esitono pregiudizi

A proposito dei vostri outfit, i vostri fan adorano il vostro look. È una sorta di statement da parte vostra, il fatto che i vostri look siano sempre molto androgini e gender neutral?

sul momento. Non ho mai fatto un tatuaggio a qualcuno! Le ho detto che è pericoloso, ci si può infettare, ma a lei non importava molto, comunque non mi sono preso questa responsabilità e non l’ho fatto. Però poi ho comprato una macchinetta da tatuaggi per me! È stato un incontro ispirazionale.

Damiano : Eravamo in Svezia in hotel, a tarda notte fuori c’erano alcuni fan, una

Victoria : Non credo, ci diamo una mano a vicenda a restare coi piedi per terra e a

Per chi non vi conosce sembrate delle dive: avete paura di poter perdere il senso della realtà?

Siete onesti e autentici nella stagione dell'artificio e del cinismo: avete una formula magica? Victoria : Noi non abbiamo segreti, siamo noi stessi, facciamo ciò in cui crediamo. Damiano : Quello che si vede è quello che è. Quando siamo fuori dal palco non

Ovviamente non vogliamo avere atteggiamenti sbagliati soprattutto in pubblico, però quello lo facciamo per noi stessi prima di tutto.

MAMMAMIA IL TESTO



Ah, ah, ah, ah

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

I feel the heat, I feel the beat of drums

Call the police, I’ll do it, they’ve stolen all my fun

I’m breaking free but I’m stuck in the police car

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

They treat me like if I did something criminal

All eyes on me I feel like I’m a superstar

I’m not a freak I just thought it was carnival

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

You wanna touch my body, I say you’re not allowed

You wanna handle me but I’m a bit too much

I burned all the place down cause I’m too fucking hot

Oh mamma mia- ma, ma- mamma mia - ah

They wanna arrest me but I was just having fun

I swear that I’m not drunk and I’m not taking drugs

They ask me why I’m so hot. Cause I’m Italian O

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah - ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah - ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah - ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause I love when you sing out loud

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

Spit your love on me

Spit your love on me

Spit your love on me

Oh mamma mamma mia