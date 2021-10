Maneskin, date dicembre di Roma e Milano posticipate al 2022

Sono state posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma dei Maneskin , previste a dicembre 2021. "A causa della situazione attuale", spiega Vivo Concerti sottintendendo le problematiche legate alle ristrettezze della capienza al 50% nel chiuso dei palasport. Il concerto previsto a Milano (Assago, Mediolanum Forum) il 18 dicembre è riprogrammato per mercoledì 23 marzo 2022, mentre quello del 19 dicembre è riprogrammato per martedì 5 aprile 2022. Le due date di Roma (Palazzo dello Sport) previste inizialmente per il 14 e 15 dicembre sono riprogrammate per martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022.

DOPPIO TOUR IN AGENDA

I Maneskin torneranno a infiammare il pubblico con il "LOUD KIDS ON TOUR", sedici date tutte sold out (organizzate e prodotte da Vivo Concerti), previsto per i mesi di febbraio e marzo 2022, che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d'Europa. Faranno poi ritorno sui palchi italiani, dove si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, anch'esse tutte sold out (sempre organizzate e prodotte da Vivo Concerti), a partire da marzo 2022, a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.