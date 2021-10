Måneskin, la band Italiana ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono esibiti in uno dei programmi tv più celebri degli Usa. Hanno cantato Beggin' e MAMMAMIA. Ora sono attesi a un concerto a New York e un altro a Los Angeles

I Måneskin hanno fatto il loro debutto sulla televisione americana, ospiti del Tonight Show, il programma di grande successo condotto da Jimmy Fallon. Il presentatore li ha lanciati, tenendo in mano il vinile del disco “Teatro d’Ira”. La band italiana, che da mesi ha raggiunto popolarità in tutto il mondo grazie a Spotify e al trionfo all’Eurovision, ha eseguito le hit “Beggin” e "MAMMAMIA". L'ospitata è stata anche il trampolino di lancio per i due concerti statunitensi del gruppo: Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan suonano oggi, mercoledì 27 ottobre, al Bowery Ballroom di New York e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles. Immancabile un selfie con il conduttore, postato sul profilo Instagram della band.