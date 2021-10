Maneskin, il video di “Mammamia”: compagni di band “uccidono” Damiano

La clip, diretta da Rei Nadal, è stata diffusa alle 20 del 19 ottobre su YouTube. Autoironica e divertente come il brano, si apre con la bassista Victoria, il chitarrista Thomas e il batterista Ethan in viaggio in una macchina. Tutti e tre pensano a quanto il frontman sia fastidioso e, a turno, fantasticano su come ammazzarlo, tra sangue e colori acidi

È arrivato il video di “Mammamia”, il nuovo singolo dei Maneskin uscito lo scorso 8 ottobre. La clip, diretta da Rei Nadal, è stata diffusa alle 20 del 19 ottobre su YouTube. Parlando del brano , la band romana l’aveva definito "autoironico e divertente” e il video è in linea con questa atmosfera: nella clip, tra colori acidi e sangue, i tre membri del gruppo fantasticano su come uccidere il cantante Damiano.

Il video di “Mammamia” dei Maneskin

vedi anche

I Maneskin in concerto all'iHeartRadio ALTer Ego di Los Angeles

Il video si apre con la bassista Victoria, il chitarrista Thomas e il batterista Ethan in viaggio in una macchina. I tre pensano a quanto il frontman Damiano sia fastidioso e, a turno, fantasticano su come ammazzarlo. Victoria lo pugnala dopo che lui l’ha interrotta mentre baciava una ragazza, Ethan gli spinge la testa nella tazza del water dopo essere stato disturbato in bagno, Thomas lo colpisce con una chitarra dopo che Damiano gli ha fregato una sigaretta. Alla fine, però, i tre musicisti ritornano alla realtà della macchina e per strada incontrano Damiano: vivo, vegeto e fastidioso come sempre.