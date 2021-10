I Maneskin in concerto all'iHeartRadio ALTer Ego di Los Angeles

Un autentico successo “mondiale” quello della band romana dei Maneskin dopo la vittoria all’ultimo Eurovision. Il gruppo ha annunciato di far parte della scaletta ufficiale di “iHeartRadio ALTer Ego 2022”, il concerto simbolo del rock in programma a Los Angeles il 15 gennaio Condividi:

È un’asticella che punta sempre più in alto, quella fissata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan dei Maneskin. La band romana ha annunciato nelle scorse ore che farà parte della lineup ufficiale di “iHeartRadio ALTer Ego 2022”, il concerto che ogni anno riunisce i più grandi nomi del rock al Forum di Los Angeles. L’appuntamento è per sabato 15 gennaio accanto a nomi del calibro dei Coldplay, Kings of Leon ma anche Twenty One Pilots e Imagine Dragons. In programma dal 2018, l’”iHeartRadio ALTer Ego” è solo uno dei tanti eventi organizzati da omonima piattaforma radiofonica, tra le più influenti negli States.

I Maneskin in concerto a Los Angeles approfondimento Måneskin, Mammamia è un viaggio punk nella libertà: intervista e testo L’”iHeartRadio ALTer Ego 2022” presentato da Capital One, diventa ancora più grande, da quando i Maneskin sono stati aggiunti ufficialmente alla scaletta di band che animerà il palco del Forum di Los Angeles il prossimo sabato 15 gennaio 2022. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si preparano quindi ad un concerto nell’arena losangelina considerata tempio storico della musica rock. Un luogo che negli anni è diventata il simbolo del basket e dello sport americano, nonché palco su cui si esibirono e si esibiscono tutt’ora i più grandi nomi della musica mondiale tra cui anche Pearl Jam e tutto il filone del rock anni ’70 e ’80 – dai Rolling Stones a David Bowie, passando per Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Elvis Presley e molti altri. Uno show che si prepara ad essere davvero esplosivo e ricco di emozioni, visto che accanto alla band italiana, suoneranno nomi del calibro dei Coldplay, ma anche Kings of Leon, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Willow e All Time Low. Nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti per la lotta al coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), i fan di tutto il mondo potranno seguire l’evento direttamente da casa in livestream, su LiveOne o livexlive.com. Allo stesso modo, più di 75 stazioni radio dedicate alla musica Alternative e Rock, trasmetteranno l’evento in diretta sulle loro piattaforme, disponibile anche sull’App ufficiale iHeartRadio.

View this post on Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie