Covid in Italia e nel mondo: le notiie di oggi 18 ottobre. DIRETTA

Il SARS-CoV-2 nei prossimi mesi dovrebbe diventare endemico, ovvero circolare ma in modo controllato: per alcuni esperti somiglierà a una forte influenza, per altri a un raffreddore. Tuttavia sono diversi i fattori che influenzano questa evoluzione, a partire dal fatto che in alcuni Paesi le vaccinazioni sono molto indietro e questo permette la nascita di nuove mutazioni, che potrebbero “viaggiare” e colpire anche le zone in cui il tasso di immunizzati è più alto eludendo l’efficacia dei farmaci anti-Covid.