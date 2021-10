Covid, endemia, vaccini e varianti: come cambierà il virus

10/15 ©Ansa

Sul fronte dei vaccini infatti, mentre ci sono Paesi che hanno immunizzato anche il 90% della popolazione vaccinabile, l’Africa per esempio non arriva al 10%. Una situazione che fa sì che la pandemia continui a progredire in alcune aree del mondo, con il rischio di diffondersi o ri-diffondersi anche in altre zone, per poi trasformarsi in endemia in momenti diversi a seconda dei luoghi