3/12 ©Ansa

I SOGGETTI FRAGILI E GLI OVER 80 SONO OBBLIGATI A FARE LA TERZA DOSE? No, anche nel caso delle terze dosi - come per il ciclo di vaccinazione primario - non esiste alcun obbligo. Il ministero della Salute parla infatti di “raccomandazione” per queste fasce di popolazione

Vaccini Covid, attivata la prenotazione di terze dosi in Calabria