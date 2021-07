4/8 ©Ansa

RICCIARDI: "ENDEMIA SE NON ALLENTEREMO PRESTO CAUTELE" - La parola “endemia” compare anche in un articolo di Avvenire a firma di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. "L’evoluzione della pandemia in Italia, se saremo bravi nell’intensificare la campagna vaccinale e nel non allentare troppo presto le cautele, potrebbe essere caratterizzata da una situazione di gestibile endemia, di presenza cioè di un costante numero di casi, piuttosto basso, che non provoca problemi sistemici di pressione e ingolfamento dei servizi sanitari"

