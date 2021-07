"Auspico fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di responsabilità collettiva. La libertà è condizione irrinunciabile ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo". A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio. Il capo dello Stato ha poi aggiunto: "Se la legge non dispone diversamente si può dire: ‘In casa mia il vaccino non entra’. Ma questo non si può dire per ambienti comuni, non si può dire per gli spazi condivisi, dove le altre persone hanno il diritto che nessuno vi porti un alto pericolo di contagio; perché preferiscono dire: 'in casa mia non entra il virus'". (LIVE CORONAVIRUS - LO SPECIALE)