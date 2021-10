Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 19 ottobre

Vaccino: aggiornamento Italia, oltre 642mila terze dosi

Sono 87.770.783 le dosi di vaccino somministrate in Italia, l'88% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.708.151 (nel dettaglio 71.089.206 Pfizer/BioNTech, 15.230.619 Moderna, 11.543.500 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.844.826 Janssen). Le persone che hanno ricevuto la terza dose sono 642.415, il 8,48% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle ore 06,14 di oggi, da cui emerge anche che le persone che hanno avuto almeno una dose sono 46.270.565, l'85,67% della popolazione over 12 mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.965.128, l'81,40% della popolazione over 12.