Come si calcola quanto si riceverà a fondo perduto? Facendo la differenza tra le medie mensili moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell'oggetto della domanda. Se il contributo è solamente "Sostegni", si applica la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso viene riconosciuto anche il contributo "Sostegni-bis automatico"