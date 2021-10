3/10 ©IPA/Fotogramma

Il "forfettario" è un regime fiscale agevolato per i contribuenti che nell'anno precedente hanno contemporaneamente conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e sostenuto spese non superiori a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. Sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari

