Indennità Iscro - A partire dall’1 luglio è ufficialmente stato lanciato l'Iscro, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di Bilancio 2021 in favore dei lavoratori con Partita iva iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, inclusi i partecipanti agli studi associati o a società semplici. Per chi volesse usufruirne nel 2021, la scadenza della richiesta è fissata per il 31 ottobre