De Blasio a Sky TG24: “Obbligo del vaccino fondamentale per ripartire”

19 ottobre

Per raggiungere questi obiettivi, ha spiegato ancora De Blasio nell'intervista integrale che andrà in onda alle 19:30 durante TG24 Mondo, “siamo stati molto chiari: abbiamo istituito un obbligo per chi voleva andare nei ristoranti al chiuso e per gli spettacoli, perché sapevamo che i giovani sarebbero stati spinti a vaccinarsi. Quell’obbligo è stata la chiave per riprenderci quelle attività”, ha spiegato. “Abbiamo deciso un obbligo per i dipendenti pubblici e ha funzionato”, ha aggiunto, ripercorrendo poi le tappe dell’emergenza Covid, sin dagli albori. “All’inizio della pandemia, nel marzo del 2020, eravamo l’epicentro della nazione. Perfino i migliori esperti medici in tutta New York riconoscevano di non comprendere il Covid: non avevano abbastanza informazioni, non c’erano abbastanza studi. Non avevamo neppure i test, non riuscivamo ad avere i test dal governo federale, fu così doloroso a causa di queste carenze di conoscenze, ma anche perché il presidente Trump era un negazionista, non affrontava il problema e avevamo una leadership al governo”, ha sottolineato il primo cittadino di New York.

New York come “esempio” per gli Stati Uniti

Ma come spiegare a Paesi come l’Italia, dove l'80% della popolazione ormai è vaccinato, come funziona l'obbligo vaccinale? “Credo che il numero di persone che sono ideologicamente e fortemente contrarie al vaccino, negli Stati Uniti, sia vicino al 10 – 15%. Sono quelli che non puoi raggiungere con degli incentivi o un obbligo”, ha detto De Blasio. “Ma negli Stati Uniti il problema è che l’obbligo non è stato usato abbastanza decisamente. Ci sono troppi governatori e troppi sindaci che potrebbero decidere di istituire l’obbligo, ci vorrebbe un po’ di coraggio, ma non lo fanno. E invece dovrebbero”, ha poi concluso. “Anche il settore privato dovrebbe fare di più. Volevo che New York fosse un esempio per tutta la Nazione: lo avremmo fatto e avremmo dimostrato che si poteva fare”, ha dichiarato.