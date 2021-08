2/11 ©IPA/Fotogramma

Walter Ricciardi, consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza, sottolinea: è giusto l'obbligo "per i professionisti della sanità ma andrebbe introdotto anche per chi lavora nella scuola". Sull'obbligo "deve decidere la politica cosa fare. Sarebbe etico proteggere tutti, anche coloro che rischiano di morire perché non si vogliono vaccinare" ma "si creerebbero grandi polemiche e non so se avrebbe senso alimentarle"

