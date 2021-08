2/13 ©Ansa

In Valle d’Aosta è stato completamente vaccinato il 57,5% della popolazione, e il 9,6% è in attesa della seconda dose. Nella Regione i posti occupati da pazienti Covid-19 in area non critica sono il 5%, mentre non si registrano pazienti ricoverati in terapia intensiva. In Piemonte ha completato il ciclo vaccinale il 59,7% della popolazione, mentre il 9,3% è in attesa della seconda dose. Nella Regione i posti occupati da pazienti Covid-19 in area non critica sono il 2%, dato uguale a quello dell’occupazione delle terapie intensive

Covid, confermata la zona bianca per tutta Italia. Rt scende a 1,1