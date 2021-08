Secondo i dati Agenas aggiornati a ieri sera, l’Isola aveva registrato già ieri lo sforamento di tutte e tre le soglie che fissano da luglio il passaggio dal bianco al giallo. Ma secondo il report settimale Iss non ci sarebbe un cambio di colore: i parametri sarebbero ancora in linea. I valori sono in aumento in altre Regioni al limite