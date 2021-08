9/11 ©Ansa

Percentuali di non vaccinati tra i 12-19enni più alte in Sicilia (non vaccinato il 54,7% della fascia 12-19 anni, completamente vaccinato il 27,5%), Toscana (non vaccinato il 54,9%, ha ricevuto entrambe le dosi il 15,9%), e Liguria (55,5% senza nemmeno una dose, completamente vaccinato il 27,1%)