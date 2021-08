Covid, le news. Salgono terapie intensive in Sardegna e Calabria. LIVE

Sale al 10% il tasso di occupazione nelle terapie intensive in Sardegna e sale anche l'occupazione dei posti letto in area medica non critica (12%), secondo la nuova rilevazione Agenas. Terapie intensive in salita anche in Calabria al 7%, mentre c'è una lieve riduzione nei reparti Covid, dal 16% al 15%.Il bollettino del ministero della Salute del 21 agosto registra 7.470 contagi e 45 decessi. Con 255.218 tamponi processati il tasso di positività è al 2,93%. Aumentano i ricoverati con sintomi (+41) e le terapie intensive (+11). ( BOLLETTINO MAPPE ) Tutte le regioni italiane restano in zona bianca. Lo confermano i dati del monitoraggio dell'Iss , che hanno anche evidenziato il calo dell'Rt nazionale a 1,1. Stabile l'incidenza settimanale (74 casi ogni 100mila abitanti).