Covid, la campagna vaccinale in Italia e negli altri Paesi. I DATI

La Spagna e il Regno Unito precedono il nostro Paese sia per la percentuale di persone che hanno completato il ciclo di vaccinazioni che per le prime dosi. Intanto secondo il bollettino del 22 agosto si registrano 5.923 nuovi casi in 24 ore su 175.539 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è al 3,4%. Le vittime sono 128.751 in totale, con 23 morti nell’ultimo giorno. Continuano a crescere le terapie intensive e i ricoveri ordinari di pazienti Covid