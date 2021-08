1/10 ©Ansa

Novità per chi rientra o parte per le vacanze a settembre: dal primo del mese, infatti, scatta l’obbligo di Green pass anche sui trasporti a lunga percorrenza su tutto il territorio nazionale. La novità è prevista dal decreto dello scorso 5 agosto. Cambiano quindi le regole per chi si sposta in Italia, ma non quelle per chi deve rientrare dall’estero

Viaggi sicuri, il tampone in aereo