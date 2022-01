Viaggi sicuri in tempi di Covid: il tampone per i voli in aereo

Il tampone è necessario per i voli Covid-tested, ovvero quelli autorizzati dal Ministero della Salute mediante un’apposita ordinanza. Ma vediamo in cosa consistono: i passeggeri che prenotano voli Covid-tested, in fase di imbarco, devono consegnare alcuni documenti:

La prima domanda che ci si pone, ancor prima di dove andare , è una: serve il tampone per partire? Non tutte le mete applicano le stesse normative ed è per questo che bisogna far riferimento alle misure adottate dai singoli Stati, disponibili sul sito dell’unità di crisi della Farnesina, Viaggiare sicuri .

Se si è impossibilitati a partire perché l’esito del tampone è positivo, è previsto che la compagnia aerea rimborsi il biglietto o emetta un voucher di pari importo e su richiesta del passeggero, valido per 18 mesi dall’emissione. Tutto ciò deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui viene effettuato il recesso.

Quanto costa effettuare un tampone

I test che sono riconosciuti come validi in fase di partenza e arrivo sono il molecolare e l’antigenico, effettuati a mezzo tampone. Nel primo caso si tratta di un tampone naso/oro-faringeo in grado di stabilire la presenza di materiale genetico (RNA) del virus. Il tampone antigenico, invece, permette di individuare gli antigeni presenti nel rivestimento del SARS-CoV-2. La presenza di queste proteine serve per identificare il virus nella sua fase iniziale. In caso di esito incerto o positivo, è necessario sottoporsi al tampone molecolare per ricerca dell’RNA virale tramite RT-PCR.

Il costo per il molecolare varia a seconda della Regione in cui viene effettuato, mentre gli antigenici da qualche mese possono essere effettuati in farmacia a un prezzo calmierato: 15 euro per tutti i maggiorenni, 8 euro per la fascia 12-18, 15 euro per gli under 12.