Pasquetta Sound Festival, programma del weekend di Pasqua ad Arzachena

Dolci tradizionali e artigianato nel centro storico della città sarda nella prima edizione del Pasquetta Sound festival dal 19 al 21 aprile 2025 tra il centro storico di Arzachena e il borgo di Cannigione per coinvolgere turisti e residenti alla scoperta di tradizioni, territorio e momenti di spettacolo. Coez in concerto sul palco fronte mare

Dal 19 al 21 aprile ad Arzechena, in Sardegna, va in scena la prima edizione del Pasquetta Sound festival. Tra il centro storico della città e il borgo di Cannigione turisti e residenti potranno scoprire tradizioni, territorio e momenti di spettacolo per il fine settimana di Pasqua. L’iniziativa è promossa dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, con il patrocino della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio.

“L’Amministrazione Comunale vuole far crescere l’evento che da oltre dieci anni rappresenta uno dei momenti clou per l’avvio della stagione turistica in concomitanza con la Pasqua - commenta Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo -. Ogni anno introduciamo elementi nuovi e, per questa edizione, abbiamo ampliato la programmazione creando un intero fine settimana di appuntamenti per contribuire a rafforzare l’attrattività della Sardegna in primavera. Prevediamo ottimi numeri in termini di presenze, soprattutto giovani. Sabato e domenica sarà protagonista il centro storico con artigiani, musica e buon cibo per due giorni all’insegna della tradizione e della cultura isolana. Lunedì, invece, sarà la musica in primo piano a Cannigione con il consueto concerto a ingresso gratuito. Negli anni si sono alternati sul palco cantanti tra i più noti del panorama nazionale come Cristiano De Andrè, Francesco Baccini, Le Vibrazioni, Tiromancino, Mr Rain, fino alla prossima attesa esibizione di Coez”.