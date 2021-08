Le regole per il trasporto pubblico in vista della ripartenza di settembre sono quasi pronte per essere sottoposte all’esame del Cts, ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Sui mezzi è consigliata la mascherina Ffp2, ma si potrà usare anche la chirurgica, e si valuta l’introduzione degli scuolabus anche per gli studenti delle superiori. I presidi chiedono linee bus dedicate