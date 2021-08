9/10 ©Ansa

L’Oms ha rivolto un appello per proteggere operatori sanitari e popolazione. “L'accesso all'assistenza umanitaria e ai servizi essenziali per la salute è critico per milioni di afghani e non può essere interrotto. Mesi di violenza hanno già chiesto un grande sacrificio al fragile sistema sanitario del Paese, che sta già affrontando carenze in forniture essenziali a causa della pandemia di Covid"