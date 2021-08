Grecia, muro di 40 km al confine turco per fermare migranti afghani

Atene ha annunciato di aver completato la costruzione di una barriera alla frontiera turca, per bloccare un'eventuale ondata di persone dall'Afghanistan dopo la conquista del potere da parte dei talebani. La recinzione esisteva già, ora è stata ampliata e implementata con un nuovo sistema di sorveglianza. "Non possiamo aspettare passivamente il possibile impatto" della crisi afghana, ha detto il ministro della Protezione dei cittadini Michalis Chrisochoidis. Erdogan: “Seria sfida per tutti”