Afghanistan, Biden pensa a compagnie aeree per accelerare evacuazioni

A una settimana dalla presa di Kabul da parte dei talebani, la situazione all'aeroporto non fa che peggiorare e nella ressa si contano altre tre vittime. E alla difficoltà di evacuare migliaia di persone, si aggiunge ora l'allarme per eventuali attacchi dell'Isis. In particolare gli Usa temono la branca afghana dello Stato islamico possa approfittare della folla e del caos per sferrare attacchi contro gli americani. Arriva anche la prima fatwa dei talebani che vietano lezioni miste di ragazzi e ragazze nelle università governative e private. E ha lasciato Kabul la corrispondente della Cnn Clarissa Ward: lei e la sua troupe sono stati aggrediti in aeroporto ( LO SPECIALE I VIDEO ). Il presidente Biden pronto a chiedere aiuto alle compagnie aeree per le evacuazioni.