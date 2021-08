Afghanistan, il dramma degli sfollati: il reportage di Sky TG24. VIDEO

Con la caduta di Kabul in mano ai talebani ( CHI SONO ), sono tanti gli afghani che cercano di fuggire dal Paese. Ma tanti sono anche gli sfollati interni, abbandonati a loro stessi. Nei campi in cui vivono manca tutto, come racconta il reportage di Francesca Mannocchi ( IL REPORTAGE SU CHI È RIMASTO A JALALABAD - E DAI LUOGHI IN CUI FU UCCISA MALALA MAIWAND ).

Il dramma degli sfollati afghani nel reportage di Francesca Mannocchi

Da maggio, quando è iniziata l'offensiva dei talebani, gli sfollati in Afghanistan sono 500mila. Si vanno ad aggiungere ai 5 milioni delle guerre precedenti. L'80 per cento degli afghani costretti a fuggire è composto da donne e bambini. "I nostri mariti sono tutti a Kunduz, non li rivedremo più. Erano soldati dell'esercito afghano, non rispondono al telefono da giorni, li hanno uccisi", racconta una donna. Insieme ad altre, mentre i talebani si avvicinavano alla sua città, è salita su un taxi collettivo per cercare la salvezza a Kabul: non immaginavano che da lì a poco anche la capitale sarebbe stata conquistata. Un altro sfollato racconta: "Avevo una casa e il bestiame. Un razzo ha danneggiato la casa, un altro ha ucciso i miei animali. Non importa se erano i talebani o l'esercito, so solo che adesso non ho né casa né bestie, non ho di che vivere, non ho più niente. Sono stanco, sono vecchio. Io posso lascarmi morire, ma di questi bambini invece che ne sarà?"