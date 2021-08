Afghanistan, chi sono i leader talebani e quali sono i loro obiettivi

10/15 ©Ansa

I leader dei talebani fuggirono in Pakistan, a Quetta, nella regione del Belucistan. Negli anni il gruppo ha continuato a reclutare combattenti e si è organizzato in maniera decentrata, riuscendo a mantenersi influente in molte zone afghane. Nell’aprile 2021 il presidente Usa Joe Biden ha annunciato ufficialmente il ritiro dell’esercito americano dal Paese. Negli anni il contingente dei militari in Afghanistan si era fatto sempre più piccolo, anche in ragione dell’accordo di pace con i talebani del 2020, le cui trattative sono ancora in corso a Doha, Qatar