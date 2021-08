Afghanistan, gli Usa hanno speso quasi 2.300 miliardi in 20 anni

La guerra in Afghanistan è stato il terzo conflitto più costoso di sempre per gli Stati Uniti, più che la guerra in Vietnam. Eppure i soldi non sono stati sufficienti a evitare il repentino ritorno al potere dei talebani.

La guerra in Afghanistan è costata migliaia di miliardi di dollari. Per gli Stati Uniti per la precisione si tratta di circa 2,3 bilioni di dollari, vale a dire 2.300 miliardi, secondo la stima del Watson Institute della Brown University. Circa mille miliardi sono stati spesi per le operazioni di combattimento, 530 per il pagamento degli interessi dei debiti contratti per finanziare l’intervento militare, 443 miliardi è l’incremento del bilancio del dipartimento americano per la difesa per le attività legate alla guerra e quasi 300 miliardi sono la spesa per la cura dei veterani rientrati negli Stati Uniti. Il contingente americano presente in pianta stabile ha raggiunto il suo picco nel 2011, con 110mila soldati presenti, a cui vanno aggiunti i contractors privati e il personale di supporto. Soldi e uomini che non sono stati però sufficienti a evitare il repentino ritorno al potere dei talebani, entrati il 15 agosto a Kabul.