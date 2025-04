Rettifica dati catastali immobile, servizio online: come funziona

Al via il servizio telematico "Istanza rettifica dati catastali", che consente a cittadini e intermediari di inviare online richieste di correzione delle informazioni nella banca dati catastale. Questo strumento è progettato per semplificare la correzione dei dati relativi agli immobili in tutte le Province italiane, aggiornando sia le informazioni sugli immobili che sui titolari dei diritti reali. Il servizio è accessibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, utilizzabile tramite credenziali Spid, Cie, Cns o, in alcuni casi, con credenziali Entratel/Fisconline. "Istanza rettifica dati catastali" si affianca al servizio "Contact center", che rimarrà operativo fino a nuova comunicazione.

Aggiornamento tempestivo delle informazioni

Il nuovo servizio guida l'utente nella compilazione delle richieste, garantendo un aggiornamento tempestivo e preciso delle informazioni. Interagendo in tempo reale con i database catastali, ipotecari e l'Anagrafe tributaria, il sistema riduce il rischio di invio di istanze incomplete o incoerenti. Gli utenti ricevono comunicazioni tempestive via email riguardo l'esito delle loro richieste e possono integrare la documentazione necessaria. Le istanze possono riguardare immobili in tutte le Province, ad eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Le richieste possono essere oggettive, come la correzione di indirizzi o identificativi catastali, o soggettive, come errori sulle quote dei diritti reali. In caso di imposta di bollo, il pagamento può essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA. Il servizio "Contact center" sarà dismesso progressivamente, ma rimarranno disponibili altre modalità di presentazione delle istanze, come supporto cartaceo, posta elettronica e posta elettronica certificata, fino a quando il nuovo servizio non sarà completamente operativo.