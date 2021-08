2/16

La maggior parte delle testate Usa osserva la disfatta della missione americana. Il The New York Times scrive: "I talebani sequestrano l'Afghanistan; ci affrettiamo per evacuare gli americani". In un altro titolo il quotidiano parla di "improvvisa caduta di Kabul per opera dei talebani mette fine all'era U.S. in Afghanistan"

Afghanistan, le immagini dei talebani nel palazzo presidenziale