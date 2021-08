Kabul in mano ai talebani. Usa ammainano bandiera su ambasciata

I talebanie la loro bandiera ora sventola sul pennone del palazzo presidenziale. L'ingresso in città è avvenuto praticamente senza resistenze da parte delle forza afghane. In serata, da Doha un portavoce dell'ufficio politico dei talebani ha detto ad Al Jazeera che la guerra in Afghanistan "è finita", aggiungendo che sarà chiaro "presto" che tipo di governo ci sarà". Nel pomeriggio le milizie avevano annunciato che presto vi sarà "la dichiarazione della nascita dell'Emirato islamico". I nostri connazionali evacuati dall'ambasciata italiana di Kabul, personale diplomatico e civili, si sono imbarcati sul volo di ritorno . Arrivo in Italia previsto per il mattino del 16 agosto. Il presidente americano Joe Biden ha deciso di inviare altri mille soldati a Kabul che si aggiungono ai 5.000 già disposti per garantire l'evacuazione dei civili americani e afghani. Le forze statunitensi hanno riferito di spari e di un'esplosione all'ingresso dello scalo aeroportuale durante le operazioni di rimpatrio.