Paura a Kabul in mano ai talebani, caccia casa per casa. DIRETTA

L'Afghanistan è in mano ai talebani, che ora controllano anche Kabul ( LO SPECIALE ). Presto, hanno annunciato, ci sarà la "dichiarazione della nascita dell'Emirato islamico". Caos all'aeroporto della capitale, dopo che migliaia di cittadini si sono riversati nell'area per lasciare il Paese: lo scalo, chiuso nel pomeriggio per motivi di sicurezza, è stato riaperto. Almeno 10 i morti a causa della ressa. Il volo con i 74 evacuati dall'ambasciata italiana è arrivato a Fiumicino . Frasi choc di un medico appena atterrato: "Laggiù ci cercano casa per casa". Il presidente americano Biden difende il ritiro: " Non potevamo più morire per l'Afghanistan . La missione non è mai stata pensata per costruire un Paese, ma per combattere il terrorismo". L'ex presidente afghano Ghani è fuggito all'estero con la famiglia.