Afghanistan, le donne sfidano i talebani e protestano a Kabul. VIDEO

Storica manifestazione di un gruppo di attiviste che scende per le strade della capitale per chiedere di continuare a essere incluse nella vita pubblica: “Le donne afghane esistono” è lo slogan scritto su cartelli

Le hanno soprannominate donne coraggio. Sono le donne che a volto scoperto hanno protestato per le strade di Kabul per rivendicare i loro diritti. Reggono in mano dei cartelli, li tengono in alto, sopra la testa e dicono semplicemente “le donne afghane esistono”. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).I talebani si sono presentati con toni moderati, hanno promesso di rispettare i diritti di tutti ma sotto la sharia. Lo promettevano anche 25 anni fa, prima di impedire alle donne di andare a lavorare, andare a scuola, uscire da casa da sole. Ci si chiede ora se la sharia sia diversa, se sia cambiata. E come. (Afghanistan, talebani al potere: LO SPECIALE)