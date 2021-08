Afghanistan, i talebani al potere: "Abbiamo liberato il Paese". LIVE

Dall'Afghanistan, caduta in mano ai talebani, arrivano le prime aperture a una transizione pacifica ( LO SPECIALE ). Samangani, membro della commissione Cultura degli insorti, spiega che le donne faranno parte del nuovo governo ma secondo i dettami della Sharia. Annunciata anche l'amnistia per i funzionari del vecchio esecutivo. Gli fa eco il portavoce dei miliziani Mujahid: " Non vogliamo nemici , abbiamo perdonato tutti". Intanto, fanno sapere gli Stati Uniti, l'aeroporto di Kabul è tornato "pienamente operativo" e i talebani si dicono "pronti a proteggere" l'accesso allo scalo dei civili evacuati dagli americani. Il consigliere per la Sicurezza nazionale Sullivan ha riferito che il presidente Biden "si assumerà tutte le conseguenze" del ritiro. E proprio l'inquilino della Casa Bianca si è accordato con il premier britannico Johnson per un G7 online la prossima settimana, per "discutere una strategia comune".