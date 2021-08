Afghanistan, morti e feriti nelle proteste a Jalalabad

Dopo Kabul, i talebani entrano anche a Jalalabad, l'ultima grande città dell'Afghanistan. E subito reprimono nel sangue le proteste: almeno tre morti ufficiali, anche se un testimone a Sky TG24 parla di "35 vittime" ( LO SPECIALE I VIDEO ). Spari anche all'aeroporto della capitale afghana, dove gli insorti cercano di disperdere la folla che si accalca per fuggire dal Paese. Il dipartimento di Stato Usa: "Non hanno mantenuto la promessa di accesso sicuro allo scalo. Devono far passare chi ha le credenziali". Intanto, fonti dei miliziani e dell'ex presidente Karzai riportano che le due parti stanno lavorando alla formazione di un "governo inclusivo". Ma l'alto funzionario Hashimi avvisa: "Non sarà una democrazia, la legge è la Sharia". Il figlio del comandante Massoud, noto oppositore dei talebani, annuncia che in Panjshir sta per nascere una resistenza armata.