Fuga da Kabul, calciatore Nazionale giovani morto cadendo dall'aereo

Il ragazzo aveva tentato di salire sul Boeing C-17 statunitense diretto alla base di Al Udeid in Qatar. L'Aviazione Usa fa sapere che sono stati trovati altri deceduti nel vano di una ruota del mezzo

Tra le immagini simbolo della presa di Kabul da parte dei talebani, ci sono quelle di civili afghani che si riversano all’aeroporto della città provando a imbarcarsi sui voli internazionali delle ambasciate estere per scappare dal Paese. Nel tentativo, qualcuno ha perso la vita, come dimostrano alcuni video circolati sui social di persone che, aggrappate agli aerei in volo, sono cadute dopo il decollo. Tra queste anche Zaki Anwari, un calciatore 19enne della Nazionale giovanile del Paese. La sua morte è stata confermata dal Direttorato generale dell’Educazione Fisica e dello Sport afghano (LO SPECIALE - I VIDEO - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).