Afghanistan, 550mila nuovi sfollati: si teme esodo in Pakistan e Iran

Sono più di mezzo milioni i nuovi sfollati in Afghanistan dall'inizio dell'anno, che con la presa del potere dei talebani potrebbero aumentare ancora. Alimentando nuovi flussi migratori verso i paesi limitrofi. Mentre secondo gli esperti non c'è un imminente pericolo di esodo verso l'Europa.

La presa di Kabul andrà probabilmente ad aumentare il numero di sfollati all’interno del paese, che l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari contava già il 9 agosto (prima del cambio di regime) in più di 550mila persone, di cui quasi il 60 per cento minorenni. Famiglie che si vanno ad aggiungere ai quasi 3 milioni di persone che erano già registrate come sfollate alla fine dell’anno scorso. Secondo un rappresentante dell’Unhcr per ora: «non vediamo un gran numero di persone andarsene, al momento, verso Iran o Pakistan, e non ci aspettiamo un gran numero di rifugiati. Lo sfollamento è per ora all'interno del paese».

Principali destinazioni Pakistan e Iran

La maggior parte dei rifugiati e richiedenti asilo afghani si trovano infatti nei paesi limitrofi, che rischiano ora con i nuovi afflussi di essere destabilizzati. Per il 90 per cento si trovano in Iran e in Pakistan, dove si starebbero dirigendo a piedi in queste ore tra i 20 e i 30mila profughi a settimana. I due paesi si stanno nel frattempo organizzando. Il primo ministro pakistano aveva affermato che avrebbe chiuso i confini nazionali nel caso i talebani (appoggiati dal Pakistan) avessero preso il controllo del paese: il paese ospita già oggi 1,4 milioni di rifugiati afghani e almeno altrettanti senza riconoscimento dello stato di asilo. L’Iran – che condivide con Kabul 900 chilometri di confine e ospita circa 3,5 milioni di afghani – si è detto pronto invece a ospitare temporaneamente gli afghani in fuga, che saranno poi rimpatriati, secondo il ministero dell’interno iraniano, nel caso le condizioni migliorassero.