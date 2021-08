Afghanistan, talebani reprimono nel sangue le proteste. LIVE

Corsa contro il tempo per evacuare migliaia di persone a rischio tra diplomatici e collaboratori. A Kabul le madri lanciano i loro figli oltre il filo spinato dell'aeroporto. Nello scalo da domenica sono morte 12 persone per la calca. Biden si difende: il caos era inevitabile. G7 dei ministri degli Esteri: "Talebani garantiscano sicurezza e diritti". Il presidente del Consiglio al lavoro su un G20 straordinario. Oggi il vertice dei ministri degli Esteri della Nato. In mattinata Di Maio sarà ascoltato dal Copasir