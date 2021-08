2/12 ©Ansa

In un’audizione straordinaria al Parlamento Europeo del 19 agosto, l’Alto Rappresentante dell’UE Josep Borrell (in foto) ha parlato apertamente della sua preoccupazione per il futuro. “Non possiamo lasciare che Cina e Russia prendano il controllo della situazione. Possiamo essere rilevanti”, ha detto, mettendo sul tavolo la necessità di creare un’alleanza con i Paesi che condividono i valori europei, in particolare Usa e Regno Unito, “per affrontare le conseguenze geopolitiche di quanto avverrà in Afghanistan”

