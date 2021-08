Talebani in Afghanistan, conseguenze e scenari: parere degli esperti

18/23 ©Ansa

Della compattezza del fronte dei talebani parla invece Ibraheem Bahiss, esperto di questioni afghane all’International Crisis Group, che intervistato da Avvenire dice: “Si è discusso della loro frammentazione per due decenni, ma io non credo che mancasse, né manchi, unità di intenti tra negoziatori taleban a Doha e miliziani sul terreno. Dentro il movimento esistono divisioni e interessi non coincidenti, ma i taleban hanno avuto sufficiente coesione per sedersi a trattare e, come si vede, sufficiente unità nella catena di comando per una campagna militare”