Afghanistan, le giornaliste di ToloNews tornano in onda. VIDEO

Le donne erano sparite dai principali canali afghani dopo che le milizie hanno conquistato Kabul domenica. Ora la sfida di ToloNews. "Oggi abbiamo ripreso le nostre trasmissioni con le presentatrici", ha scritto in un tweet Miraqa Popal, caporedattore dell'emittente. E ha postato le foto delle reporter mentre fanno il loro lavoro in studio, in redazione e per strada

Le giornaliste tornano in tv dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani. A lanciare la sfida ai miliziani è ToloNews, uno dei principali media afghani, che ha riportato sullo schermo le sue reporter donne. Una giornalista ha condotto il tg, altre sono scese in strada per raccontare la situazione nella capitale dell’Afghanistan, un’altra ancora ha intervistato in studio un rappresentante dei talebani (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).

Donne assenti dai canali afghani da domenica leggi anche Fuga da Kabul, la foto: centinaia di afghani stipati su un aereo Come rivela la Bbc, da domenica - quando i talebani hanno preso il controllo di Kabul - le donne erano state assenti sui principali canali afghani. Dalla stazione televisiva nazionale afghana è stato un uomo, seduto di fronte alla bandiera dei miliziani, a condurre il notiziario. Su Twitter, plausi per Tolo News, ma anche inviti alla cautela in attesa di capire quale sarà l'atteggiamento dei talebani.

