Dopo la conquista di Kabul, i talebani parlano a Sky TG24. VIDEO

Il nuovo governatore: “Chi fugge non rispetta cultura e valori afghani”

Il nuovo governatore di Kabul ha spiegato le ragioni dell’entrata inattesa nella capitale. “Inizialmente – ha detto – non dovevamo entrare a Kabul subito, erano questi gli ordini. Ma quando abbiamo visto che il governo aveva lasciato il vuoto in alcune zone, abbiamo ricevuto un contrordine e siamo entrati solo per proteggere le proprietà della gente e i civili. Fino ad ora controlliamo il 70% della capitale, alcune aree sono ancora controllate da squadre di soldati fedeli al governo che non si sono arrese. Risolveremo la situazione e apriremo tutto prima possibile”. Il nuovo governatore ha detto la sua anche sulle persone che hanno cercato di fuggire verso l’aeroporto e poi di imbarcarsi sui voli occidentali. “La gente che prova a fuggire all’aeroporto non rispetta né la cultura né i valori afghani. Lasciano a casa donne e bambini per andare verso le false promesse fatte loro dagli stranieri. Dovrebbero stare qui, in un Paese islamico. Nessuno farà loro del male”, ha assicurato.