Afghanistan: talebani conquistano Jalalabad. Ponte aereo per italiani

I talebani hanno conquistato, senza combattere, Jalalabad: è la penultima grande città dell'Afghanistan non ancora nelle loro mani. Ormai alla loro avanzata manca solo la capitale Kabul, dove ieri è iniziata l'evacuazione del personale delle ambasciate. L'Italia ha avviato le procedure di rimpatrio e predisposto un ponte aereo. Cinquemila soldati garantiranno l'evacuazione degli americani. Anche questi - ha assicurato il presidente Usa Joe Biden - lasceranno il Paese entro fine mese e il ritiro (previsto entro il 31 agosto) non subirà ripensamenti. Il capo della Casa Bianca ha poi avvertito i talebani: se metteranno a rischio il personale Usa o la missione diplomatica, "riceveranno una rapida e forte risposta militare" (L'APPROFONDIMENTO: L'AFGHANISTAN VISTO DALLE DONNE DI RAWA).

I talebani conquistano Jalalabad leggi anche Ieri presa anche Mazar-i Sharif Kabul resta quindi l'ultima grande area urbana sotto il controllo del governo: insieme a lei, una manciata di città minori, sparse e lontano dalla capitale, senza grande valore strategico. In dieci giorni i talebani hanno preso il controllo della maggior parte del Paese raggiungendo le porte di Kabul, ora completamente circondata e con le strade principali chiuse: con la capitolazione di Mazar-i-Sharif, Maymana e Jalalabad - quinta città più grande dell'Afghanistan - sono arrivati a 26 i capoluoghi di provincia caduti in mano ai talebani. Le milizie sono entrate a Jalalabad, nell'Afghanistan orientale, domenica mattina, senza combattere. “Ci siamo svegliati questa mattina con le bandiere bianche dei talebani in tutta la città. Sono entrati senza combattere", ha confermato all’Afp un residente. Sui social è arrivata anche la rivendicazione dei talebani: "Pochi istanti fa, i mujaheddin sono entrati a Jalalabad, la capitale della provincia di Nangarhar. Tutti i quartieri sono ora sotto il loro controllo", ha detto Zabihullah Mujahid, uno dei loro portavoce. Parla anche delle conquiste di Ghani Khel e Surkhrud, anch'esse nella provincia di Nangarhar. In tutti e tre i centri, secondo il portavoce, i guerriglieri non hanno incontrato resistenza. La conquista di Jalalabad consente ai talebani il controllo delle arterie stradali che collegano l'Afghanistan al Pakistan.

Ponte aereo per il rientro in Italia leggi anche Afghanistan, l'Unhcr: l'80% degli sfollati sono donne e bambini E mentre la situazione nel Paese precipita, le ambasciate si svuotano. A Kabul, infatti, la situazione si è fatta talmente critica che le cancellerie occidentali hanno rotto gli indugi, disponendo l'evacuazione del personale diplomatico. Anche l'Italia ha dato il via alle operazioni di rimpatrio del proprio staff, pur mantenendo un presidio dell'ambasciata all'aeroporto della capitale afgana (come stanno facendo la maggior parte delle altre ambasciate). L'ambasciata italiana a Kabul, secondo quanto si apprende, ha inviato una mail a tutti i connazionali lanciando un appello a rientrare. “Facendo seguito agli inviti formulati a lasciare il Paese", si legge nella mail, "visto il grave deterioramento delle condizioni di sicurezza, viene messo a disposizione dei cittadini italiani un volo dell'Aereonautica militare nella giornata di oggi 15 agosto alle ore 21.30 circa dall'aeroporto di Kabul". L'ambasciata ha invitato quindi "a lasciare il Paese" sfruttando questo ponte aereo. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto sapere che sta seguendo, in raccordo con l'unità di crisi della Farnesina e l'ambasciatore a Kabul, le operazioni di rientro in Italia dei connazionali. Di Maio, durante l'ultima riunione, ha ribadito che la priorità è la tutela dei nostri concittadini.

Cominciata l’evacuazione degli americani La smobilitazione da Kabul è generale. I britannici stanno utilizzando i soldati per proteggere il rimpatrio dello staff diplomatico rimasto. Danimarca, Norvegia e Germania hanno annunciato la chiusura temporanea delle sedi o la riduzione delle attività al minimo. Gli Stati Uniti hanno inviato 5mila marines, di rinforzo a quelli già sul terreno, per evacuare 30mila persone entro il 31 agosto, al ritmo di migliaia ogni giorno: secondo i media, il ritiro del personale dall'ambasciata americana a Kabul è già iniziato e alcuni membri dello staff sono già arrivati all' aeroporto della capitale, protetto dalle truppe americane in vista dell'avvicinamento dei talebani. Ma Biden non è intenzionato a fare dietrofront sul ritiro dall'Afghanistan e anche queste truppe lasceranno il Paese entro fine mese. Il presidente, asserragliato nei giorni di Ferragosto a Camp David con tutto il suo entourage, si sta preparando alla caduta di Kabul nelle mani dei talebani e al ritiro di ogni presenza diplomatica in Afghanistan, stando al sito Axios. Agli alti consiglieri del commander in chief sembra sempre più probabile che gli Stati Uniti non manterranno una presenza diplomatica duratura in Afghanistan oltre il 31 agosto, la data entro la quale il presidente Usa ha promesso di completare il ritiro delle truppe.